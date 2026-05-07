Умеров отправится в США на встречу с Виткоффом - Bloomberg

Главный переговорщик Украины Рустем Умеров в ближайшие дни может отправиться в США для встречи со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По данным агентства, встреча может состояться уже на этой неделе в Майами.

Как отмечается, переговоры между Украиной и Россией в последнее время фактически зашли в тупик и потеряли часть международного внимания из-за обострения ситуации вокруг Ирана и Ближнего Востока.

В Белом доме также подтвердили подготовку встречи между Умеровым и Виткоффом. В то же время подробности повестки дня пока не разглашаются.

Стив Виткофф является одним из ключевых спецпредставителей президента США Дональда Трампа, вовлеченных в переговорный процесс по войне РФ против Украины. Ранее он участвовал в консультациях с российской стороной и переговорах в Женеве и Абу-Даби.

3 апреля президент Украины Зеленский заявил, что Украина готова возобновить переговоры по окончании войны , как только к этому будут готовы партнеры.

Ранее заместитель посла Украины в США Денис Сеник сообщил, что Украина ожидает ответа от американской стороны по поводу визита делегации США в Киев для продолжения переговоров по мирному урегулированию войны . Задержка визита связана с тем, что внимание администрации Дональда Трампа сейчас приковано к ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время сообщалось, что спецпредставители президента США Дональда Трампа пока не планируют визит в Киев из-за сомнений в эффективности мирных переговоров по войне в Украине.

