Умеров ответил на расследование ЦПК о недвижимости в США: детали

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Associated Press

Секретарь СНБО Рустем Умеров опроверг данные Центра противодействия коррупции (ЦПК), который сообщил о вероятном наличии у его семьи элитной недвижимости в Соединенных Штатах.

Об этом сообщила пресс-служба Умерова.

В заявлении пресс-службы отмечается, что Умеров и его семья никогда не владели никакой недвижимостью в США — ни квартирами, ни виллами, ни любыми другими объектами.

«В США семья Рустем Умерова арендует одну квартиру, что указано в его декларации», — отметили в пресс-службе.

Отдельно указано, что в двух других помещениях проживают его родители и брат, которые самостоятельно оплачивают аренду. Все остальные адреса, упомянутые в материале ЦПК, по словам Умерова, не имеют никакого отношения к нему или его родственникам.

В пресс-службе подчеркнули, что никакой «скрытой собственности» у семьи нет, а все активы, подлежащие декларированию, были внесены в установленном порядке. У Умерова добавили, что этот факт подтвердила и проверка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое не выявило нарушений или незадекларированного имущества.

Также отмечается, что семейный бизнес Умеровых в США существовал задолго до начала его политической карьеры. Его брат ведет собственное дело, а родители много лет занимаются предпринимательством.

Отдельно в заявлении обратили внимание на то, что бизнес осуществляется в США, где действует одна из самых строгих финансовых систем контроля в мире.

«США имеют строгую систему финансового и правового надзора. Любые нарушения сразу повлекли бы последствия и вопросы от американских правоохранительных органов. Никаких таких претензий никогда не было», — отметили у Умерова.

В пресс-службе секретаря СНБО отметили, что публикация ЦПК является манипулятивной и отметили, что она основывается на косвенных упоминаниях и данных с неофициальных сайтов, которые не подтверждают права собственности. Официальных документов о владении недвижимостью в материале нет, а часть объектов принадлежит третьим лицам, о чем прямо говорится в самом расследовании.

«Распространение непроверенных данных создает риски для безопасности семьи и наносит личный ущерб репутации и государства в целом», — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы Умерова, это не первая информационная атака с подобными обвинениями — ранее похожие публикации появлялись на российских ресурсах.

«Сейчас юридическая команда уже готовит иск для защиты права на правду. Призываем представителей медиа пользоваться только проверенной информацией и воздерживаться от распространения неподтвержденных утверждений», — отметили в Умерова.

Напомним, Центр противодействия коррупции (ЦПК) опубликовал расследование, в котором отмечалось, что семья секретаря СНБО Рустема Умерова, которая проживает в Соединенных Штатах, пользуется восемью объектами недвижимости во Флориде и Нью-Йорке, стоимость которых оценивается в миллионы долларов.