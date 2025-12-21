Итоги переговоров во Флориде: что обсуждали команды Украины и США

Рустем Умеров / © Associated Press

Во Флориде украинская делегация в последние три дня провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами по дальнейшим шагам на пути к справедливому миру.

Подробности сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, Украину на переговорах представляли лично и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Американскую сторону представляли специальные посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум. К обсуждениям также присоединились ключевые советники национальной безопасности европейских стран.

Умеров отметил, что отдельно состоялась встреча в формате США-Украина, во время которой стороны сосредоточились на четырех ключевых направлениях: продолжении проработки 20-пунктного плана, согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности, подготовке двустороннего соглашения о гарантиях безопасности от США, а также развитию экономического плана.

"Наш общий приоритет - остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и крепкой основой для будущего", - подчеркнул Умеров.

Он также подчеркнул, что Украина остается полностью приверженной достижению справедливого и устойчивого мира и высоко ценит поддержку и лидерство Соединенных Штатов.

В свою очередь специальный посланник США Стив Виткофф подтвердил, что в последние дни во Флориде состоялись продуктивные и конструктивные переговоры между украинской, американской и европейской сторонами, направленные на согласование общего стратегического подхода.