Умеров предложил создать международную группу по выводу войск РФ из Украины

По словам Умерова, украинская Формула мира уже объединяет 83 страны мира.

Глава Минобороны Рустем Умеров предложил создать международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по нацбезопасности для создания механизма вывода оккупационных войск РФ из Украины.

Об этом он сообщил в Facebook после встречи советников с национальной безопасности по Формуле мира в Швейцарии.

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По словам Умерова, украинская Формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским, уже объединяет 83 страны мира.

На встрече глава Минобороны презентовал 6-й пункт Формулы мира: "Выведение российских войск".

Умеров подчеркнул, что невозможно говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного вывода и разоружения российских войск и террористических организаций с оккупированных территорий.

"Предложил создать Международную рабочую группу на уровне Министров обороны и Советников по национальной безопасности, чтобы совместно наработать механизм вывода войск", — подытожил он.