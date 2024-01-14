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Умеров предложил создать международную группу по выводу войск РФ из Украины

Умеров предложил создать международную группу по выводу войск РФ из Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров / Фото: Associated Press

По словам Умерова, украинская Формула мира уже объединяет 83 страны мира.

Глава Минобороны Рустем Умеров предложил создать международную рабочую группу на уровне министров обороны и советников по нацбезопасности для создания механизма вывода оккупационных войск РФ из Украины.

Об этом он сообщил в Facebook после встречи советников с национальной безопасности по Формуле мира в Швейцарии.

По словам Умерова, украинская Формула мира, предложенная президентом Владимиром Зеленским, уже объединяет 83 страны мира.

На встрече глава Минобороны презентовал 6-й пункт Формулы мира: "Выведение российских войск".

Умеров подчеркнул, что невозможно говорить о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины без полного вывода и разоружения российских войск и террористических организаций с оккупированных территорий.

"Предложил создать Международную рабочую группу на уровне Министров обороны и Советников по национальной безопасности, чтобы совместно наработать механизм вывода войск", — подытожил он.

Четвертая встреча советников по вопросам нацбезопасности по украинской Формуле мира / © Рустем Умеров
Четвертая встреча советников по вопросам нацбезопасности по украинской Формуле мира / Фото: Рустем Умеров

Напомним, 11 октября 2022 г. президент Владимир Зеленский озвучил лидерам стран "Группы семи" (G7) Формулу мира для преодоления агрессии РФ.

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