Умеров прибыл в США для переговоров: первые подробности

Рустем Умеров / © Getty Images

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров уже прибыл в Соединенные Штаты для переговоров с американскими чиновниками.

Об этом подтвердил источник в политических кругах.

По словам собеседника, в настоящее время один из главных переговорщиков Украины находится в Майами. У него запланирован ряд встреч с представителями американских властей.

Как сообщил источник, Умеров уже доложил президенту Владимиру Зеленскому о своем визите в США.

В то же время в ОП заявили, что в ближайшее время будет обнародована более подробная информация о переговорном процессе.

Ранее о визите Умерова в США сообщило агентство Reuters. По данным журналистов, переговоры проходят на фоне фактического застоя в процессе мирного урегулирования войны между Украиной и Россией.

В Reuters отмечают, что долгое время Киев ожидал визита американских спецпредставителей, однако этого не произошло из-за смещения внимания Вашингтона на ситуацию на Ближнем Востоке.

«Источник не предоставил дополнительных подробностей», — говорится в публикации агентства.

Журналисты напоминают, что Россия продолжает выдвигать Украине требования по полному выводу войск из Донецкой области, включая территории, которые Москва так и не смогла оккупировать. Украина в свою очередь настаивает, что не согласится на потерю подконтрольных территорий.

Последний раунд трехсторонних переговоров с участием представителей США между Украиной и Россией прошел еще в феврале 2026 года. После этого стороны проводили только отдельные консультации с американскими чиновниками.

Reuters также обращает внимание на новый виток напряжения вокруг предложенного Россией «перемирия» на 8–9 мая. Киев убежден, что Кремль стремится к временному прекращению огня только для безопасного проведения военного парада в Москве.

Украинская сторона предложила свой формат прекращения огня от 6 мая, однако, по данным Украины, Россия уже нарушила его. В то же время Москва угрожала ударами по центру Киева в случае атак на российскую столицу. Украина заявила, что будет реагировать зеркально на действия РФ.

Напомним, ранее президент Украины Зеленский заявил, что Украина готова возобновить переговоры по окончании войны, как только к этому будут готовы партнеры.

Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что поддерживает контакты как с Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным в рамках попыток добиться завершения войны в Украине. Также он не раз убеждал, что сможет остановить боевые действия и урегулировать конфликт дипломатическим путем.

Кроме того, Трамп ранее заявлял о своей роли в урегулировании других международных конфликтов, в частности между Индией и Пакистаном, и подчеркивал, что война в Украине оказалась более сложной для переговоров из-за глубокой розни между сторонами.

