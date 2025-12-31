Умеров провел переговоры с Кушнером, Рубио и Уиткоффом: о чем договорились

Рустем Умеров / © Getty Images

Глава украинской делегации на мирных переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров беседовал с представителями США и ЕС о прекращении войны в Украине.

Об этом Умеров сообщил в соцсетях.

С американской стороны в разговоре приняли участие госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и советник Трампа и его зять Джаред Кушнер. Из европейского советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции.

«Скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе», — отметил Умеров.

По его словам, отдельно готовится встреча с европейскими партнерами 3 января в формате советников по национальной безопасности. Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета. Также ожидается, что представители США подключатся онлайн.

«В новом году продолжим работу над решениями, которые должны дать ощутимый результат», — подытожил он.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры по миру на самом высоком уровне.