Умеров сделал важное заявление о помощи США и НАТО

Министр обороны подчеркнул, что "все союзники поддерживают нас".

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что США будут дальше оказывать помощь по безопасности государству, а НАТО будет брать на себя больше обязательств в вопросе его поддержки.

Об этом глава Минобороны сказал во время совместного с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте выступления 13 февраля.

"Видим, что все союзники поддерживают нас. США продолжат также помощь по безопасности. НАТО берет на себя нашу помощь в сфере безопасности и обучения, поэтому это уже в процессе. Это решено. Мы благодарны НАТО и руководству НАТО", — сказал Умеров.

Он отметил, что на этом этапе главное сообщение состоит в том, "что мы продолжаем. Мы сильны. Мы способны. Мы можем. Мы обеспечим это".

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Министр обороны выразил благодарность всем странам, нациям и руководству за их помощь по безопасности и всестороннюю помощь для Украины.

В свою очередь, Рютте выразил уверенность в необходимости продолжать оказывать Украине военную помощь, в том числе и для усиления позиции Киева на будущих мирных переговорах.

К слову, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, потому что иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".