Чиновники из США сказали, что получили «положительный отклик» относительно предложенного «мирного плана» от секретаря СНБО Украины Рустема Умерова во время обсуждений со спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом в последние недели.

Об этом сообщает New York Post.

По словам американских чиновников, «мирный план», который ни Украина, ни Россия публично не согласовали, является пока самым детализированным видением США относительно того, как может завершиться война. По информации издания, документ разработали после нескольких недель консультаций Уиткоффа с россиянами и украинцами.

Чиновники отметили, что получили «положительный отзыв» от Умерова во время обсуждений с Уиткоффом в Майами в последние недели, но не взялись утверждать, что Украина окончательно одобрила соглашение.

«План был сформирован сразу после переговоров с одним из высших должностных лиц в администрации Зеленского — Умеровым. Поэтому Умеров согласовал большую часть плана и предложил несколько правок, которые мы учли, после чего представили документ президенту Зеленскому», — сказал один из чиновников.

«Я не хочу говорить, что Киев полностью… согласился с ним и готов подписать. Но большинство пунктов они поддержали», — добавило это лицо.

Напомним, 20 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана, который может стать основой для активизации дипломатических усилий и завершения войны.

В тот же день Зеленский сообщил, что планирует в ближайшие дни провести разговор с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения американских предложений по окончанию войны. Глава государства подчеркнул, что Киев не хочет потерять поддержку Америки, поскольку именно ее сила способна «приблизить мир реально» и заставить Россию стать «серьезной» в своих намерениях.

По данным Financial Times, администрация Трампа требует от Киева быстро согласовать мирный план с Россией, ожидая подписания уже ко Дню благодарения (на следующей неделе). Издание отмечает — украинские чиновники отмечают, что ряд пунктов неприемлемы и противоречат национальным интересам, готовя контрпредложения и рассчитывая на разговор с президентом США.