Умеров сообщил о завершении переговоров в США: первые подробности

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Associated Press

В Соединенных Штатах завершились переговоры с участием украинской стороны, американских и европейских партнеров, по итогам которых были достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

По его словам, по итогам переговоров он проинформировал Президента о достигнутых результатах.

Также Умеров отметил, что с американской стороной были согласованы дальнейшие шаги и договорились о продолжении совместной работы.

«Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа может вернуться к прямым переговорам диктатором Путиным, если инициированные США мирные усилия по завершению войны в Украине терпят неудачу.

Мы ранее информировали, что бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что если российский диктатор Путин не примет условия Запада относительно территориальной целостности и гарантий безопасности для Украины, союзники должны перейти к беспрецедентно жесткой модели давления.