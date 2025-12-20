ТСН в социальных сетях

Политика
379
1 мин

Умеров сообщил о завершении переговоров в США: первые подробности

В Вашингтоне прошли встречи с участием украинской стороны, американских и европейских партнеров.

Игорь Бережанский
Секретарь СНБО Рустем Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров / © Associated Press

В Соединенных Штатах завершились переговоры с участием украинской стороны, американских и европейских партнеров, по итогам которых были достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

По его словам, по итогам переговоров он проинформировал Президента о достигнутых результатах.

Также Умеров отметил, что с американской стороной были согласованы дальнейшие шаги и договорились о продолжении совместной работы.

«Договорились с нашими американскими партнерами о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа может вернуться к прямым переговорам диктатором Путиным, если инициированные США мирные усилия по завершению войны в Украине терпят неудачу.

Мы ранее информировали, что бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что если российский диктатор Путин не примет условия Запада относительно территориальной целостности и гарантий безопасности для Украины, союзники должны перейти к беспрецедентно жесткой модели давления.

379
