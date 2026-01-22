Умеров в Давосе встретился с премьерами Норвегии и Катара и Кушнером: о чем говорили

Умеров / © Getty Images

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о работе украинской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе и ряде встреч с международными партнерами.

По его словам , вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным он провел переговоры с представителями BlackRock — одной из крупнейших американских инвестиционных компаний, вовлеченной в планы восстановления и экономического восстановления Украины.

Также Умеров встречался с премьер-министрами Норвегии и Катара. Отдельно состоялся разговор с американскими партнерами – Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.

Как отметил чиновник, ключевыми темами переговоров стали экономическое развитие Украины, восстановление после войны и гарантии безопасности. Кроме того, украинская сторона проинформировала партнеров об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности о ситуации в Киеве, где в результате ударов миллионы людей остались без света и тепла.

"Продолжаем работу с партнерами, совмещая защиту страны сегодня с подготовкой основы для ее восстановления завтра", - подчеркнул Умеров.

Напомним, что украинская делегация снова отправилась в США 17 января. В частности, на переговорах впервые в качестве руководителя ОП принимает участие Кирилл Буданов.