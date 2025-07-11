Умеров - вероятный посол в США: кто станет следующим министром обороны

Министр обороны Украины Русьем Умеров / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский накануне, 10 июля подтвердил возможность назначения послом в США действующего министра обороны Рустама Умерова. СМИ узнали, кто может заменить его на посту.

Как сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник в Офисе президента, новым министром обороны может стать кто-то из действующих чиновников.

В частности, на должность главы Минобороны рассматривают кандидатуры премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра внутренних дел Игоря Клименко и вице-премьера — министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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В случае назначения кого-то из упомянутых чиновников, в Кабмине произойдут дальнейшие изменения.

Именно на это, вероятно, намекал президент Зеленский, когда говорил, что назначение Рустема Умерова послом в США приведет к перестановкам в правительстве.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о своем намерении уволить ее с должности посла в США.