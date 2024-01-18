Умеров внезапно отменил визит во Францию – СМИ: что произошло

Украинский министр должен был 18 января в Париже поучаствовать в церемонии запуска "артиллерийской коалиции".

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил свой визит во Францию, запланированный на 18 января, по соображениям безопасности.

Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на Минобороны Франции.

Умеров должен был принять участие в церемонии запуска "артиллерийской коалиции" в Париже 18 января, направленной на усиление возможностей Украины в противостоянии российской агрессии. Однако сообщается, что теперь украинский министр примет участие в церемонии в формате видеоконференции.

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Эта коалиция, возглавляемая Францией и США, является одним из компонентов Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") в составе более 50 стран, поддерживающих Киев.

В Минобороны Франции проинформировали, что эта инициатива, к которой присоединились 23 страны, призвана объединить усилия для помощи Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах получить артиллерийские возможности, "адаптированные к потребностям контрнаступления и армии будущего".

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Кроме того, во второй половине дня 18 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню и Умеров планировали посетить промышленные площадки компании Nexter в Бурже. Там производятся самоходные пушки Caesar. Планировалось посещение и предприятия-производителя ракет MBDA в Селле-Сен-Дене.

К слову, накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его государство передаст Украине дополнительные 40 ракет большой дальности SCALP и бомбы, количество и названия которых не уточняется.

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