Умеров встретился с президентом Южной Кореи – о чем говорили

На встрече обсуждались совместные шаги двух государств, которые должны усилить безопасность и стабильность.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского в среду, 27 ноября, в Сеуле состоялась встреча украинской делегации во главе с министром обороны Рустемом Умеровым с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, министром обороны Ким Ён Хеном и советником по национальной безопасности Чан Хо Джином.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Сообщил о фактах участия 12-тысячного контингента военных из Северной Кореи в составе российской армии. Войска КНДР не только предоставляют технику и людей, но и активно поддерживают удары по энергетической инфраструктуре Украины", – цитирует оборонное ведомство слова своего руководителя.

Умеров также отметил, что действия КНДР представляют серьезную угрозу для Южной Кореи, ведь "северокорейские войска получают опыт ведения боевых действий, что в будущем может создать дополнительные вызовы безопасности в регионе".

На встрече обсуждались совместные шаги двух государств, которые должны усилить безопасность и стабильность.

"Верим, что наши аргументы о необходимости увеличить сотрудничество между Украиной и Республикой Корея приведут к ощутимому укреплению безопасности для наших народов и регионов", – подчеркнул Умеров.

Ожидалось, что во время встречи Украина будет просить Южную Корею о поддержке вооружением. Но министр обороны Украины не ответил на вопросы журналистов относительно этого после завершения встречи.

Напомним, большинство граждан Южной Кореи против оказания военной помощи Украине. В то же время, они рассматривают военные связи между Пхеньяном и Москвой как угрозу.

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