Умеров сегодня встретится с Уиткоффом: о чем будут говорить

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сегодня, 26 февраля, встретится в Женеве со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом.

Переговоры должны начаться сегодня до обеда, сообщила представитель секретаря СНБО Новости.LIVE.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встреча будет двусторонней.

«Первый вопрос — это prosperity package, то есть пакет восстановления Украины, будут проговаривать детали. Второй вопрос — будут готовиться к трехсторонней встрече, которая будет уже с Россией. И она будет, на наш взгляд, в начале марта. И третью поставил задачу Умерову: он будет проговаривать детали обмена», — рассказал Зеленский и добавил, что надеется на позитив в гуманитарном треке.

Впоследствии Зеленский уточнил, что с Умеровым на переговоры в Женеву отправилась экономическая группа. «Они подготовят экономический документ. Параллельно мы работаем над планом из 20 пунктов, гарантиями безопасности и пакетом процветания. Также с ним есть наша экономическая группа», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Кроме того, на переговорах речь пойдет о последовательности шагов по завершению войны.