Умеров заявил о критической нехватке снарядов в письме к ЕС — Bloomberg

Министр обороны сообщил, что дефицит оружия в Украине растет с каждым днем и призвал союзников с ЕС сделать больше для выполнения обещания передать миллион артиллерийских снарядов.

Министр обороны Украины Рустем Умеров предупредил союзников государства, что оно столкнулось с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия ежедневно разворачивает втрое больше огневой мощи на передовой.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Умерова коллегам из Евросоюза.

В статье указано, что на этой неделе Умеров написал письмо своим коллегам из ЕС, в котором описал огромную численную потерю, с которой сталкиваются украинские войска в попытках отразить новые российские атаки.

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, Украина не в состоянии запускать более 2000 снарядов в день по линии фронта протяженностью 1500 км. Это менее трети боеприпасов, которые используются российскими войсками.

Министр обороны сообщил, что дефицит оружия в Украине растет с каждым днем и призвал союзников с ЕС сделать больше, чтобы выполнить их обещание передать миллион артиллерийских снарядов. По словам Умерова, Украине нужно, по крайней мере, соответствовать огневой мощи врага.

"Обычно побеждает та сторона, у которой больше всего боеприпасов для боя", — указал министр в документе.

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31 января ЕС признал, что передаст Украине всего половину обещанных снарядов до крайнего срока в марте. Еще около 600 тыс. снарядов будет передано до конца года.

Украине нужно 200 тыс. 155-миллиметровых снарядов в месяц, говорится в документе. По оценкам Эстонии, Россия находится на пути к получению почти вдвое большего количества, ведь около миллиона снарядов поступает из Северной Кореи.

На встрече министров обороны ЕС 31 января там заявили, что смогут производить миллион боеприпасов в год и планируют удвоить эту мощность до двух миллионов в 2025 году. США также наращивают производство снарядов, чтобы помочь Украине удовлетворять ее потребности.

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