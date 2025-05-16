Умеров заявил о подготовке к встрече Зеленского и Путина

Владимир Путин и Владимир Зеленский. / © ТСН.ua

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В ходе переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле обсуждался вопрос встречи президента Владимира Зеленского и "фюрера" РФ Владимира Путина.

Об этом после встречи сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, потенциально готовится встреча на уровне Зеленского и Путина.

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"Работаем над этим", — подчеркнул глава Минобороны.

Заметим, руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил о том, что РФ "приняла во внимание запрос на встречу между лидерами РФ и Украины".

Переговоры в Турции

Сегодня в Стамбуле состоялись первые прямые переговоры Украины и России. В последний раз представители Киева и Москвы встречались в Стамбуле вскоре после начала войны в феврале 2022 года. Тогда переговоры сорвались.

Министр обороны Рустем Умеров, который возглавлял делегацию Украины, рассказал детали встречи. Так, стороны обсудили ключевые вопросы: прекращение огня и обмен пленными.

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В свою очередь, президент Владимир Зеленский сделал резкое заявление о встрече с россиянами в Стамбуле. В частности, он отметил, что Россия отправила в Стамбул "почти тех же людей, что и в 2022 году". Это, считает глава государства, свидетельствует о том, что Москва "не изменила своего основного подхода".

Дата публикации 14:38, 16.05.25 Количество просмотров 155 Жесткое заявление Зеленского о переговорах Украины с РФ: «Мы не можем это обсуждать»...