"Умоляет о помощи": министр обороны Британии объяснил, почему Путин сейчас слабее, чем когда-либо

Джон Гили, министр обороны Британии / © Сайт президента Украины

Реклама

Министр обороны Великобритании Джон Гили, прибывший с визитом в Киев 3 сентября, заявил о критической слабости российского главы Владимира Путина.

Об этом Джон Гили сказал в ходе встречи с прессой, передает NV.

Гили отметил, что потребность РФ в военной помощи от Северной Кореи и Китая является прямым тому свидетельством.

Реклама

«Это говорит мне о том, что Путин умоляет о помощи других. Это говорит мне о том, что Путин любит показывать, что он сильный, но он слабее, чем когда-либо», — сказал Гили.

Министр пояснил, что эта слабость является следствием колоссальных потерь, понесенных российской армией. По его словам, Россия потеряла более миллиона человек личного состава, более 10 000 единиц бронетехники, а ее Черноморский флот был «унижен страной, не имеющей флота».

Гили также подчеркнул, что Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей в войне, которая, по его первоначальному плану, должна была длиться всего три дня.

«Он не достиг ни одной из своих стратегических целей», — добавил министр.

Реклама

Напомним, 3 августа в Киеве министр обороны Великобритании Джон Гили обсудил подготовку к следующему «Рамштайну» и совместным оборонным проектам.

Отметим, что заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоится 9 сентября в Лондоне.

Тем временем глава РФ Владимир Путин заявил, что якобы готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.