"Уничтожение страны": Данилов призвал Запад не принуждать Украину к выполнению Минских соглашений

Также Данилов сказал, что у Украины есть потенциал быстро увеличить свою 250-тысячную армию в случае наступления России.

Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек в случае полномасштабного вторжения России.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Associated Press.

Данилов сказал, что у Украины есть потенциал быстро увеличить свою 250-тысячную армию в случае наступления России.

"Они столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем мобилизовать от 2 до 2,5 млн человек", — отметил секретарь СНБО.

Он отметил, что около 420 тысяч украинцев получили боевой опыт в борьбе с боевиками на Донбассе. Данилов подчеркнул, что Москву пытается оказывать психологическое давление и посеять панику.

"К сожалению, у нас здесь много агентов влияния Российской Федерации, хотящих дестабилизации нашей страны изнутри", — сказал секретарь СНБО.

Минские соглашения

Алексей Данилов призвал Запад не принуждать Киев выполнять Минские соглашения, потому что их выполнение, по его словам, угрожает "уничтожением страны".

"Когда они были подписаны под дулом российского оружия, всем умным людям было уже ясно, что эти документы невозможно реализовать", — говорит секретарь СНБО.

Данилов предупредил, что выполнение Минских соглашений может спровоцировать нестабильность внутри Украины.

"Если общество не примет эти договоренности, это может привести к сложнейшей внутренней ситуации, и Россия на это рассчитывает", — объясняет он.

Также, если Украина выполнит соглашения, это позволит России требовать отмены западных санкций, зависящих от прогресса в имплементации Минских соглашений. Данилов призвал к переговорам о новом документе, который можно было бы реально выполнить, добавив, что соглашение "должно заставить Путина просто оттянуть свои войска и танки".

Ранее Алексей Данилов озвучил, сколько дней нужно России для подготовки нападения на Украину.

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