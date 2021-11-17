Уничтожила космический инфраструктурный объект: Столтенберг обеспокоен тем, что Россия испытала новое оружие

НАТО развивает свою космическую политику, но союзники по Североатлантическому союзу не выводили в космос оружие.

Союзники НАТО обеспокоены действиями России по применению оружия в космосе, о чем свидетельствует проведение испытаний системы вооружений, в результате которой был уничтожен спутник.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, — пишет Укринформ.

"Мы были проинформированы Соединенными Штатами о российских испытаниях против спутника, который в результате разрушен. Образовалось много обломков, которые сейчас создают риски для Международной космической станции, для космической станции Китая. Поэтому это было безответственное действие России, направленное на испытание системы противоспутникового оружия", – заметил Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО развивает свою космическую политику, но союзники по Альянсу не выводили в космос оружие. При этом спутниковые возможности, которые НАТО имеет в космосе, чрезвычайно важны на земле – для систем связи, навигации или раннего предупреждения о ракетных запусках.

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Россия испытала новое космическое оружие, фактически уничтожила космический инфраструктурный объект. Это вызывает общую обеспокоенность, потому что обломки создают риск для гражданской деятельности в космосе., важные для основных услуг на земле, таких как связь, навигация или раннее предупреждение о запуске ракет", — резюмировал генсек НАТО.

Ранее космическое командование США заявило, что Россия при испытании противоспутникового оружия сбила советский спутник "Космос-1408", что привело к образованию на низкой околоземной орбите более 1,5 тыс. обломков, по которым можно вести мониторинг.

В то же время, американские военные замечали, что в результате испытаний на орбите появятся сотни тысяч более мелких обломков, отследить которые будет невозможно.

Кроме того, сообщалось, что по меньшей мере 14 обломков угрожали МКС и международному экипажу из семи человек. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс также заявлял, что "испытания России значительно увеличили опасность астронавтов и космонавтов на МКС".

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