"Уничтожить мрак лжи": Резников призвал распространять данные о преступлениях военных РФ

Важно распространить эту информацию в итальянском, немецком и венгерском медиапространствах, а также среди журналистов и чиновников европейских стран.
Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев и диаспору распространять с официальных госсайтов в соцсетях доказательства преступлений российских оккупационных войск. Прежде всего – распространять среди российских пользователей, чтобы они видели, что поддерживают.
Об этом министр написал в Сети 25 февраля.
"Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов. Теперь важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль. И это будет концом серийного убийцы и нападающего соседей насильника. Надо показать миру и самим гражданам России, что российские войска обстреливают мирные города, убивают женщин и детей. И что все молчащие становятся сообщниками убийц. А те, кто мешает Украине бороться или блокирует санкции против государства-убийцы – загрязняют свои руки кровью невинных людей", – говорится в сообщении Резникова.
"Обращаюсь ко всем гражданам Украины и украинской диаспоре. Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. Прежде всего — среди российских пользователей. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают", — призвал глава Минобороны.
Он подчеркнул, что важно распространить упомянутые факты в итальянском, немецком и венгерском медиапространствах, а также среди журналистов и чиновников европейских стран.
"Все, кто знает соответствующие языки – вы наше оружие. Должны продемонстрировать миру, что такое тотальная оборона. И что наш народ не одолеть", – добавил Резников.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.