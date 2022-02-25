"Уничтожить мрак лжи": Резников призвал распространять данные о преступлениях военных РФ

Важно распространить эту информацию в итальянском, немецком и венгерском медиапространствах, а также среди журналистов и чиновников европейских стран.

Министр обороны Алексей Резников призвал украинцев и диаспору распространять с официальных госсайтов в соцсетях доказательства преступлений российских оккупационных войск. Прежде всего – распространять среди российских пользователей, чтобы они видели, что поддерживают.

УНІАН

Об этом министр написал в Сети 25 февраля.

"Нам уже удалось сломать планы российских оккупантов. Теперь важно уничтожить мрак лжи, который создает Кремль. И это будет концом серийного убийцы и нападающего соседей насильника. Надо показать миру и самим гражданам России, что российские войска обстреливают мирные города, убивают женщин и детей. И что все молчащие становятся сообщниками убийц. А те, кто мешает Украине бороться или блокирует санкции против государства-убийцы – загрязняют свои руки кровью невинных людей", – говорится в сообщении Резникова.

"Обращаюсь ко всем гражданам Украины и украинской диаспоре. Берите эти факты и распространяйте их через соцсети. Прежде всего — среди российских пользователей. Чтобы граждане РФ видели, что они поддерживают", — призвал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что важно распространить упомянутые факты в итальянском, немецком и венгерском медиапространствах, а также среди журналистов и чиновников европейских стран.

"Все, кто знает соответствующие языки – вы наше оружие. Должны продемонстрировать миру, что такое тотальная оборона. И что наш народ не одолеть", – добавил Резников.