Унижение Путина: Подоляк и Данилов назвали последствия "путча Пригожина" для Кремля

В России возврата к жизни, которая была раньше, больше не будет.

Своим маршем на Москву в субботу, 24 июня, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин унизил режим Путина, продемонстрировав, что кичиться силой может не только действующий хозяин Кремля.

Такое мнение высказал в своем Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он выразил удивление "феноменальным" решением Пригожина отменить марш на Москву в то время, когда он "почти обнулил Путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы".

В то же время, по его словам, от этого "путча" была определенная польза.

"Пригожин унизил Путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет..." — заметил Михаил Подоляк.

Еще до того, когда стало известно об отказе Пригожина продолжать свой марш на Москву, в эфире национального телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что независимо от того, чем закончится авантюра главаря "вагнеровцев", "звезда с башни Кремля будет снята".

"Если не удастся это сделать Пригожину и его компании — есть кому этим вопросом заниматься, будут преемники... В России процесса возвращения к жизни, как было раньше, уже не будет", — подчеркнул он.

По словам Данилова, Пригожин не является самостоятельной фигурой в российской политике, поэтому рано или поздно путинский режим упадет.

"У Пригожина обязательно есть сообщники, которые находятся в Кремле. Он не самостоятельно принимает такие решения, он не самостоятельно двигается в этих всех процессах... Процессы на России набирают определенные обороты… На каждого царя в России есть свое ГКЧП", — резюмировал он.

Напомним, вечером 24 февраля в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заявили о достигнутой договоренности с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным остановить движение его наемников на территории России.

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