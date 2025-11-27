"Унизительно читать": Ющенко разнес "мирный план" и призвал США быть ответственными

Ющенко предупредил США об опасных параллели с Мюнхенским соглашением 1938 года / © Associated Press

Третий президент Украины Виктор Ющенко подчеркнул, что США несут особую ответственность за политику, которой доверились десятки государств, в том числе Украина.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net, комментируя американские инициативы по мирному урегулированию конфликта.

«Очень многие страны, в том числе и Украина, избрали путь свободы и демократии, опираясь на лидерство Америки. Американской политике доверили десятки наций, и США должны быть ответственны за тех, кто принял эту политику и оставаться ей преданными», — сказал Ющенко.

Политик провел историческую параллель с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда часть территории Чехословакии была передана Германии под давлением европейских государств.

«Тогда премьер Великобритании Невилл Чемберлен заявлял, что без соглашения британцы должны были бы „копать окопы на востоке Европы в стране, которую даже на карте трудно найти“, имея в виду Чехословакию», — напомнил Ющенко.

Он подчеркнул, что через 11 месяцев после подписания соглашения началась Вторая мировая война, и такая цена «мира» стала очевидной. При этом Ющенко сравнил ситуацию с современной агрессией России против Украины, Молдовы и Грузии.

«Мы говорим о реакции в ситуации, когда с одной стороны чистая, святая жертва. Имею в виду Украину, которая в 1945 году была одной из 50 основательниц ООН и в 1994 году добровольно отказалась от ядерного оружия, передав России 1700 боеприпасов и носителей», — отметил политик.

Ющенко критически оценил современный «мирный план» из 28 пунктов, предложенный странами-гарантами суверенитета Украины:

«Мне унизительно читать эти строчки. Считаю, что их следует положить в архив, потому что вскоре они станут позорной страницей западной дипломатии первой половины XXI века», — заявил он.

В то же время он подчеркнул, что Мюнхенское соглашение прошлого века можно считать большим дипломатическим позором, а сегодняшний план он назвал «Мюнхеном-2». Однако Ющенко выразил уверенность, что украинская нация не согласится с этими условиями.

«Мы подошли к Мюнхену-2, но обойдем его. Украинцы не примут такие условия», — подчеркнул третий президент.

Напомним, Европа готовит ответ России. Речь идет об активных действиях в ответ на рост российских гибридных атак — от киберопераций до внезапных учений НАТО.

Также говорилось, что США пугали европейцев российскими ракетами для продвижения «мирного плана». Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл убеждал лидеров ЕС как можно быстрее заканчивать войну в Украине, используя данные о росте угроз со стороны РФ.