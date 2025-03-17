Уолц сделал заявление о санкциях против РФ в случае несогласия на прекращение огня

Майк Уолц отметил: "Мы участвуем в дипломатии, и это будет включать как пряник, так и кут".

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц отказался исключить введение новых санкций против России, если Москва не примет соглашение о прекращении огня в ближайшие дни.

Об этом сообщает Sky News.

"Фундаментальный вопрос для россиян — хотят ли они продолжать движение вперед? Как будет выглядеть ситуация, когда они теряют огромное количество людей и материальных средств?" – сказал Уолц.

Когда журналисты спросили советника президента США, означает ли это неизбежность санкций против России, он сказал, что не будет опережать президента, но Дональд Трамп "положил это на стол".

"Мы участвуем в дипломатии, и это будет включать как пряник, так и кнут, чтобы привлечь обе стороны к столу переговоров, но также решить это способом, который будет постоянным и устойчивым", – высказался Уолц.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Белый дом не будет сомневаться и введет максимальные экономические санкции против России, если это поможет всадить ее за стол переговоров и достичь мирного урегулирования конфликта.