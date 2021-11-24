Волкер назвал пять угроз Путина Европе и новую дату российского вторжения в Украину

Волкер назвал пять угроз Путина Европе и новую дату российского вторжения в Украину

Москва может нанести энергетический удар по Евросоюзу или разжечь новую "горячую точку" на континенте.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что российский президент Владимир Путин пытается расшатать и расколоть Европу, осуществляя эскалацию угроз на восточной части континента. Украина находится в самой большой опасности.

Об этом говорится в его статье для издания CEPA.

По мнению американского дипломата, странам Запада придется "твердо стоять перед лицом российской агрессии". При этом Волкер назвал пять главных угроз, исходящих от Кремля.

В первую очередь, он обратил внимание на сокращение поставок газа в Европу накануне зимы, которым Москва дает понять Брюсселю, что европейские санкции угрожают отопительному сезону в странах ЕС.

Еще один метод давления – использование Беларуси для продвижения мигрантов в Европейский Союз.

Третья угроза – новый конфликт на Балканах, где Россия подогревает сербский национализм на фоне возможного распада Боснии и Герцеговины и подрыва независимости Черногории.

Четвертый опасный момент – вытеснение влияния США и Евросоюза на Южном Кавказе.

И, наконец, пятая и самая большая угроза заключается в размещении войск и тяжелой бронетехники в Украине и вокруг нее, особенно в Беларуси, в оккупированном Крыму и на неподкотрольной украинской власти части Донбасса.

"Россия фактически взяла под контроль Беларусь, а это значит, что Путин теперь может угрожать Украине как с севера, так и с востока", – пишет американский дипломат.

Волкер считает, что одной из вероятных дат нападения России на Украину может оказаться 8 декабря, когда исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза — этот процесс Путин в свое время называл огромной трагедией 20 века.

Вместе с тем, демонстрация военной мощи России на украинских границах может оказаться очередным российским шантажом. "Путин ищет уступок и жестов деэскалации со стороны Украины и Запада в обмен на его решение не вторгаться. Но тот факт, что он собрал необходимые силы, означает, что решительный ответ Западу необходим, чтобы продемонстрировать, что такой шаг будет слишком дорог для России", – заметил он в своей публикации.

Напомним, ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) обвинили Россию, Саудовскую Аравию и других крупных поставщиков нефти и газа в создании искусственного дефицита на рынке.

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