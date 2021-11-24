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Волкер назвал пять угроз Путина Европе и новую дату российского вторжения в Украину

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Волкер назвал пять угроз Путина Европе и новую дату российского вторжения в Украину

Associated Press

Москва может нанести энергетический удар по Евросоюзу или разжечь новую "горячую точку" на континенте.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что российский президент Владимир Путин пытается расшатать и расколоть Европу, осуществляя эскалацию угроз на восточной части континента. Украина находится в самой большой опасности.

Об этом говорится в его статье для издания CEPA.

По мнению американского дипломата, странам Запада придется "твердо стоять перед лицом российской агрессии". При этом Волкер назвал пять главных угроз, исходящих от Кремля.

В первую очередь, он обратил внимание на сокращение поставок газа в Европу накануне зимы, которым Москва дает понять Брюсселю, что европейские санкции угрожают отопительному сезону в странах ЕС.

Еще один метод давления – использование Беларуси для продвижения мигрантов в Европейский Союз.

Третья угроза – новый конфликт на Балканах, где Россия подогревает сербский национализм на фоне возможного распада Боснии и Герцеговины и подрыва независимости Черногории.

Четвертый опасный момент – вытеснение влияния США и Евросоюза на Южном Кавказе.

И, наконец, пятая и самая большая угроза заключается в размещении войск и тяжелой бронетехники в Украине и вокруг нее, особенно в Беларуси, в оккупированном Крыму и на  неподкотрольной украинской власти части Донбасса.

"Россия фактически взяла под контроль Беларусь, а это значит, что Путин теперь может угрожать Украине как с севера, так и с востока", – пишет американский дипломат.

Волкер считает, что одной из вероятных дат нападения России на Украину может оказаться 8 декабря, когда исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза — этот процесс Путин в свое время называл огромной трагедией 20 века.

Вместе с тем, демонстрация военной мощи России на украинских границах может оказаться очередным российским шантажом. "Путин ищет уступок и жестов деэскалации со стороны Украины и Запада в обмен на его решение не вторгаться. Но тот факт, что он собрал необходимые силы, означает, что решительный ответ Западу необходим, чтобы продемонстрировать, что такой шаг будет слишком дорог для России", – заметил он в своей публикации.

Напомним, ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) обвинили Россию, Саудовскую Аравию и других крупных поставщиков нефти и газа в создании искусственного дефицита на рынке.

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