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Уоллес объяснил, почему НАТО не может принять Украину во время войны

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Уоллес объяснил, почему НАТО не может принять Украину во время войны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес по вступлению Украины в НАТО / Фото: Getty Images

В Британии отметили необходимость работать вместе, чтобы убедиться, что Россия терпит неудачу в своем незаконном вторжении в Украину.

Североатлантический альянс не может присоединить Украину во время войны, поскольку это вовлечет в боевые действия весь блок НАТО. Но после завершения войны Украина должна присоединиться к НАТО как можно скорее.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, информирует CNN.

"Я полностью согласен с Соединенными Штатами, что мы не можем принять новую страну с горячим вооруженным конфликтом. Это просто импортирует войну в Альянс", — отметил он.

Министр обороны Британии отметил, что члены НАТО должны "работать вместе, чтобы убедиться, что Россия терпит неудачу в своем... незаконном вторжении в Украину", прежде чем позволить Украине присоединиться к Альянсу.

"Однако когда этот конфликт закончится, мы должны быть готовы принять Украину в НАТО как можно скорее", — отметил он.

Кроме того, Уоллес заявил, что Украина предприняла несколько важных шагов, чтобы стать членом НАТО, в частности, что касается укрепления армии и ликвидации коррупции.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры НАТО достигли согласия относительно того, как определить их будущие отношения с Украиной и ее заявку на членство в Альянсе.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава правительства Нидерландов Марк Рютте заявил, что перспектива вступления Украины в НАТО существует, но пока нельзя предсказать, когда это произойдет.

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Дата публикации
Просмотры
1042
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