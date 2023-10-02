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Уоллес посоветовал Зеленскому усилить мобилизацию, потому что "Россия тайком мобилизует всю страну"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Уоллес посоветовал Зеленскому усилить мобилизацию, потому что "Россия тайком мобилизует всю страну"

Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес / Фото: Associated Press

Экс-министр отметил – Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии.

Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому переоценить масштабы мобилизации в государстве, пока в России тайком мобилизуют всю страну.

Такое мнение Уоллес высказал в комментарии изданию The Telegraph.

По словам экс-министра, президент РФ Владимир Путин отчаянно хватается за две последние вещи, которые могут его спасти в контексте войны против Украины – время и раскол международного сообщества.

"Британия может что-то сделать с обоими. Мы должны помочь Украине сохранить ее динамику – и для этого потребуется больше боеприпасов, ATACMS и Storm Shadows. И лучший способ удержать международное сообщество вместе – это демонстрация успеха", – рассказал Уоллес.

Усиление мобилизации в Украине

Он отметил, что Украина "также может сыграть свою роль".

"Средний возраст бойцов на фронте – более 40. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт – Россия тайком мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Поэтому, как это сделала Британия в 1939-ом и в 1941-ом годах, возможно, пора переоценить масштабы мобилизации в Украине", – сказал экс-министр обороны.

Напомним, ранее секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, защиты и разведки Роман Костенко заявил, что в Украине могут усилить мобилизацию в случае изменения военной стратегии.

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Дата публикации
Просмотры
738
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