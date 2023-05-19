Уоллес предупредил об опасности: "Приближается конфликт с рядом противников по всему миру"

Министр убежден, что сейчас мир наблюдает "конец аномального периода [мира] после "холодной войны".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил об угрозе более широкого глобального конфликта к концу десятилетия и призвал составить четкий график увеличения военных расходов государства до 2,5% ВВП.

Об этом сообщает Financial Times.

"К концу десятилетия мир станет более опасным, нестабильным местом, а защита будет более критической для нашей жизни", – предупредил Уоллес.

Он отметил риск более широкого конфликта с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину. Министр обороны также отметил угрозу, которую создают "подъем Китая" и рост экстремизма в Африке.

В комментарии изданию Уоллес сказал, что мир видит "конец аномального периода [мира] после "холодной войны".

"Я думаю, что конфликт приближается, горячий он или холодный – это будет видно… Я думаю, что приближается конфликт с целым рядом противников по всему миру… Мы все должны быть к этому готовы", – подчеркнул глава британского Минобороны.

Напомним, накануне Reuters сообщило, что страны НАТО впервые со времен "холодной войны" разрабатывают тайные военные планы для готовности к потенциальному конфликту с Россией. Эти планы члены НАТО готовятся утвердить на июльском саммите в Вильнюсе.

Добавим, еще в апреле The New York Times сообщало, что НАТО готовится к боевым действиям на своих границах из-за зверств России во время полномасштабного вторжения в Украину и снова превращается в "военный союз".

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