Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Уоллес в Киеве сделал мощное заявление: "Путин должен осознать, что не может выиграть эту войну"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1364
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Уоллес в Киеве сделал мощное заявление: "Путин должен осознать, что не может выиграть эту войну"

Бен Уоллес призвал Владимира Путина осознать невозможность победы в войне против Украины / Фото: Getty Images

Бен Уоллес подчеркнул, что союзники Украины будут помогать ей "всеми возможными видами вооружения".

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил в Киеве, что президент России Владимир Путин не может выиграть войну против Украины, и должен это осознать.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Так, Уоллес подчеркнул, что Путин не добьется успеха в войне против Украины.

"Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну, которую он развязал, несмотря на то, сколько он отправит насмерть российских солдат ради своих эго и имперских амбиций. Он не добьется успеха, а международное сообщество станет лишь сильнее в противостоянии этой агрессии", – заявил глава британского Минобороны.

Он отметил бесспорность права Украины на самооборону, предоставленного Уставом ООН.

Министр также отметил, что "россияне продолжают целенаправленно нацеливаться оружием на население Украины", несмотря на международные законы и Женевскую конвенцию.

Уоллес сказал, что Россия начинает осознавать – союзники Украины будут вместе с ней в ее праве на самооборону и будут помогать государству "всеми возможными видами вооружения, начиная от противотанковых ракет и завершая танками, Storm Shadow, и уже сейчас – F-16".

Глава британского Минобороны заверил, что союзники всегда будут стоять бок о бок с Украиной и после войны.

Напомним, Воллес 24 мая прибыл с визитом в Киев. Он уже встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Стороны обсудили продолжение подготовки бойцов ВСУ, перспективы вступления в НАТО, украинскую формулу мира и приоритеты вооружений.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1364
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация