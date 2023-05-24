Уоллес в Киеве сделал мощное заявление: "Путин должен осознать, что не может выиграть эту войну"

Бен Уоллес подчеркнул, что союзники Украины будут помогать ей "всеми возможными видами вооружения".

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил в Киеве, что президент России Владимир Путин не может выиграть войну против Украины, и должен это осознать.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Так, Уоллес подчеркнул, что Путин не добьется успеха в войне против Украины.

"Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну, которую он развязал, несмотря на то, сколько он отправит насмерть российских солдат ради своих эго и имперских амбиций. Он не добьется успеха, а международное сообщество станет лишь сильнее в противостоянии этой агрессии", – заявил глава британского Минобороны.

Он отметил бесспорность права Украины на самооборону, предоставленного Уставом ООН.

Министр также отметил, что "россияне продолжают целенаправленно нацеливаться оружием на население Украины", несмотря на международные законы и Женевскую конвенцию.

Уоллес сказал, что Россия начинает осознавать – союзники Украины будут вместе с ней в ее праве на самооборону и будут помогать государству "всеми возможными видами вооружения, начиная от противотанковых ракет и завершая танками, Storm Shadow, и уже сейчас – F-16".

Глава британского Минобороны заверил, что союзники всегда будут стоять бок о бок с Украиной и после войны.

Напомним, Воллес 24 мая прибыл с визитом в Киев. Он уже встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Стороны обсудили продолжение подготовки бойцов ВСУ, перспективы вступления в НАТО, украинскую формулу мира и приоритеты вооружений.

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