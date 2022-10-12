Уоллес высказался о войне в Украине: "Сверхдержавы и прежде проигрывали войны, но РФ – не сверхдержава"

По мнению британского министра, войска России таки проиграют войну из-за своего потенциала и ошибочных "стратегических предположений" руководства их государства.

Министр обороны Великобритании Бен Воллес прокомментировал войну в Украине, заявив, что сверхдержавы и раньше проигрывали войны, однако Россия – не сверхдержава.

Об этом Уоллес сказал в интервью Evening Standard.

Министр сказал, что не знает, чем закончится война России против Украины, однако высказал мнение о шансах страны-агрессора.

"Сверхдержавы и раньше проигрывали войны: Советский Союз – в Афганистане, США – во Вьетнаме. Нередко крупные государства вынуждены принимать поражение в соседней стране или другой стране, где они воевали", – рассказал Воллес.

Он сразу добавил, что Россия – не сверхдержава, как выяснилось, и это ключевое.

"Отчасти это похоже на то, что вы верили своей рекламе и считали, что вы непобедимы, а это не так", – сказал глава братского Минобороны, обратившись к РФ.

По оценке Уоллеса, российские войска таки проиграют войну из-за своего потенциала и ошибочных "стратегических предположений" руководства страны-агрессора.

"На каждом шагу люди недооценивали Украину и переоценивали Россию. Но у него (Путин – ред.) есть миллионы людей, которых он может засунуть в мясорубку без каких-либо правил, без учета человеческих жизней", – обратил внимание министр.

Он добавил, что если президенту РФ Владимиру Путину удастся таким образом победить, весь мир получит сигнал о том, что именно так выигрываются войны. Международное сообщество этого принять не может.

Когда закончится война и кто победит

Война не закончится до конца 2022 года, но будет длиться не годами, а месяцами. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

ВСУ могут оттеснить российских военных на границы 23 февраля уже к Рождеству, сообщило издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве и на военных экспертов.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, война не закончится до Рождества, но он уверен в "самом оптимистическом прогнозе". Подоляк подчеркнул, что внутренние конфликты в РФ ускоряют деоккупацию захваченных территорий Украины.

Военный эксперт Олег Жданов описал два сценария окончания войны в Украине. Первый – переворот в РФ и отстранение Путина от власти, а второй – ВСУ освободят все украинские территории в пределах границ 1991 года.

Результаты "Рамштайна": дадут ли Украине новые средства ПВО

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