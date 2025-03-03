Уолтц: Трамп готов возобновить переговоры с Зеленским – но при одном условии

По его мнению, Владимир Зеленский пока не готов к мирным переговорам, однако, по его словам, "время играет не на стороне Украины"
Президент США Дональд Трамп готов возобновить переговоры с Зеленским по природным ресурсам, но это возможно только при изменении позиции Киева.
Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.
По его мнению, Владимир Зеленский пока не готов к мирным переговорам, однако, по его словам, "время играет не на стороне конфликта". Он также подчеркнул, что терпение американцев и их финансовые ресурсы "не безграничны", поэтому Вашингтон считает, что Киев должен начать переговоры.
"Время не на стороне вечного продолжения этого конфликта. Терпение американского народа не безгранично. Их кошельки не безграничны, и наши запасы и боеприпасы не безграничны, которые нам нужны для любых непредвиденных обстоятельств во всем мире. Поэтому пора поговорить", — подчеркнул советник президента.
По мнению советника Трампа, Украина пока не демонстрирует готовность даже к временному прекращению огня с Россией, хотя затягивание войны "на годы" для США не является приемлемым сценарием.
"И знаете, то, что мы слышим об альтернативах, будь то демократы или лидеры во всем мире, по сути, продолжает эту ужасную окопную войну в стиле Первой мировой войны, которая является мясорубкой для людей, боеприпасов и национального богатства. Президент выступал за прекращение этой войны.
Он добавил, что Владимир Зеленский оказал своей стране "медвежью услугу", не получив положительного результата в пятницу, комментируя скандальную встречу в Овальном кабинете с Дональдом Трампом в пятницу, 28 февраля.
"Нас действительно смутило то, что Зеленский мог покинуть Белый дом в пятницу, имея США и Украину экономически связанными вместе в течение целого поколения", – отметил Майк Уолтц.
Напомним, после ссоры с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский на выходных предпринял попытки возобновить отношения Украины и США. Однако путь к примирению будет нелегким.
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