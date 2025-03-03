Уолтц: Трамп готов возобновить переговоры с Зеленским – но при одном условии

По его мнению, Владимир Зеленский пока не готов к мирным переговорам, однако, по его словам, "время играет не на стороне Украины"

Президент США Дональд Трамп готов возобновить переговоры с Зеленским по природным ресурсам, но это возможно только при изменении позиции Киева.

Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.

По его мнению, Владимир Зеленский пока не готов к мирным переговорам, однако, по его словам, "время играет не на стороне конфликта". Он также подчеркнул, что терпение американцев и их финансовые ресурсы "не безграничны", поэтому Вашингтон считает, что Киев должен начать переговоры.

"Время не на стороне вечного продолжения этого конфликта. Терпение американского народа не безгранично. Их кошельки не безграничны, и наши запасы и боеприпасы не безграничны, которые нам нужны для любых непредвиденных обстоятельств во всем мире. Поэтому пора поговорить", — подчеркнул советник президента.

По мнению советника Трампа, Украина пока не демонстрирует готовность даже к временному прекращению огня с Россией, хотя затягивание войны "на годы" для США не является приемлемым сценарием.

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"И знаете, то, что мы слышим об альтернативах, будь то демократы или лидеры во всем мире, по сути, продолжает эту ужасную окопную войну в стиле Первой мировой войны, которая является мясорубкой для людей, боеприпасов и национального богатства. Президент выступал за прекращение этой войны.

Он добавил, что Владимир Зеленский оказал своей стране "медвежью услугу", не получив положительного результата в пятницу, комментируя скандальную встречу в Овальном кабинете с Дональдом Трампом в пятницу, 28 февраля.

"Нас действительно смутило то, что Зеленский мог покинуть Белый дом в пятницу, имея США и Украину экономически связанными вместе в течение целого поколения", – отметил Майк Уолтц.

Напомним, после ссоры с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский на выходных предпринял попытки возобновить отношения Украины и США. Однако путь к примирению будет нелегким.