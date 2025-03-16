Уолтц заявил о маловероятности вступления Украины в НАТО и возможном отказе от территорий

В Вашингтоне предполагается, что Украина может столкнуться с необходимостью отказа от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности.

Администрация президента США считает, что перспектива членства Украины в НАТО остается "невероятно маловероятной". Эту позицию поддерживают не только США, но и другие страны-члены альянса.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью на телеканале ABC News.

Также в Вашингтоне предполагается, что в рамках урегулирования войны Украина может столкнуться с необходимостью отказа от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности.

"Урегулирование конфликта может включать определенные территориальные уступки со стороны Киева в обмен на международные гарантии безопасности", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что американские переговорные группы на этой неделе проведут встречи с украинской стороной, а также продолжат контакты с Россией.