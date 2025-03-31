Майк Уолтц / © Associated Press

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Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц вел дискуссии в Signal по поводу военных операций против хуситов, а также возможных сценариев урегулирования войны между Россией и Украиной.

Об этом со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщает The Wall Street Journal.

Журналистские источники утверждают, что Майк Уолтц организовал в Signal ряд групповых чатов по вопросам национальной безопасности, в которых принимали участие чиновники правительства США.

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В этих чатах обсуждали не только урегулирование войны России против Украины, но и военные операции. Источники не уточнили, содержалась ли там секретная информация.

Журналисты узнали, что Майк Уолтц теряет влияние на Трампа и его союзников, но президент не планирует его увольнять. Если бы новость об утечке из чата появилась в консервативных СМИ, Уолтца могли бы уже уволить.

Напомним, 11 марта Майк Уолтц направил главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу запрос на присоединение к закрытому чату Signal, созданному для координации действий по хуситам. Голдберг сначала думал, что это фейковый аккаунт, но принял приглашение. В чате принимали участие высокопоставленные должностные лица администрации Трампа. Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает доверять советнику по нацбезопасности Майку Уолтцу и министру обороны Питу Хегсету, несмотря на скандал.