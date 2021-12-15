"Упадет наша армия — упадут и их границы": Зеленский объяснил, почему Запад должен поддерживать Украину

"Упадет наша армия — упадут и их границы": Зеленский объяснил, почему Запад должен поддерживать Украину

Украинский президент выразил надежду на более активное участие США в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

С начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе Украина ощущала поддержку от европейских соседей, поскольку от безопасности в нашем государстве зависит и спокойствие в странах Запада.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита "Восточного партнерства".

“Они точно знают, что если будет нарушен суверенитет нашего государства... если рухнет наша армия — упадут и их границы. По крайней мере, такая вероятность есть”, — подчеркнул украинский президент.

По его словам, поддержка нашего государства была вызвана как добрососедскими отношениями, так и заботой о безопасности.

“Нас поддерживали многие европейские государства, и мы им благодарны. Но когда я их благодарю, они должны знать, что они защищали не только нас, они защищали прежде всего свой народ, который может быть в опасности. Это, мне кажется, очень важный момент”, — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что результативность работы нормандского формата зависит прежде всего от настойчивости Франции и Германии, и от желания РФ, к которому россиян побуждают западные страны.

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Зеленский подчеркнул, что сейчас идет работа над параллельными форматами, которые, в частности, предполагают более активную роль Соединенных Штатов Америки.

"Я хотел бы, чтобы они [США] играли одну из главных, а не эпизодических ролей в этом мирном урегулировании. Если сложно приобщиться к норманнскому формату, может это и неправильно, мы можем идти параллельным треком. Мы готовы к трехсторонним саммитам”, — заявил глава государства.

Зеленский еще раз повторил тезис, который он обсуждал в телефонном разговоре с президентом Байденом, о том, что "нельзя без Украины решать что-либо об Украине".

"Мы об этом подробно говорили с президентом США. Я очень хочу верить во все, что он говорит. У него была очень прямой, прозрачный диалог со мной. Я очень верю, что все, что никаких теневых вещей в переговорах между США и РФ нет. Что ничего нет за спиной Украины. Это для нас очень важно”, — подчеркнул украинский президент, пообещав доносить до общественности всю информацию, которая будет появляться на этот счет.

Напомним, в Российской Федерации заявили, что НАТО столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на восток.

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