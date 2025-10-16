Упрощенная процедура изменения целевого назначения земли дает результат, — Кисилевский

Реклама

Решения об изменении целевого назначения земли по упрощенной процедуре приняты для строительства объектов производственно-складского хозяйства (75 участков), производства энергии из возобновляемых источников (42 участка), промышленного производства и индустриальных парков (26 участков), других объектов (28 участков). Больше положительных решений приняли в Киевской, Закарпатской, Ровенской, Житомирской и Кировоградской областях. Никакого положительного решения пока не было принято в Сумской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях.

В целом по упрощенной процедуре целевое назначение с земель на земли промышленности и энергетики изменено для участков суммарной площадью 1050 га. Из них:

434 га – производство энергии из возобновляемых источников;

385 га – производственно-складское хозяйство;

121 га – промышленное производство и индустриальные парки;

110 га – другое.

"Покупка земли и последующая смена ее целевого назначения долгое время была одним из наиболее длительных и коррупциогенных этапов осуществления инвестиций в промышленность и энергетику. В среднем 2-3 года бюрократии, коррупции и унижения предпринимателей занимала эта простая по своей сути процедура. Теперь ситуация изменилась. Упрощенная процедура занимает 1 производств. Но главное, инвесторы, которые решаются строить промышленные или энергетические объекты во время войны, испытывают лучшее отношение со стороны государства», — отметил Дмитрий Кисилевский.

Упрощенная процедура изменения целевого назначения земельных участков применяется для земель назначения за пределами населенных пунктов, где нет разработанной градостроительной документации, для размещения определенных законом объектов промышленности и энергетики:

Промышленные строения и склады;

Трубопроводы, коммуникации и линии электропередач (кроме магистральных и магистральных газопроводов);

Комплексные промышленные сооружения (кроме предприятий и сооружений предприятий по обогащению и переработке ядерных материалов; сооружений и печей для сжигания отходов; электростанций атомных);

Здания сельскохозяйственного назначения, лесоводства и рыбного хозяйства.

Основанием для изменения целевого назначения есть мотивированный вывод органа градостроительства и архитектуры местного совета. Этот документ одновременно является особым видом градостроительных условий и ограничений, являющихся основанием для проектирования объекта строительства.

Закон 3563-IX (законопроект 9627) об упрощении изменения целевого назначения земельных участков сельскохозяйственного назначения на земли промышленности и энергетики вступил в силу 28 мая 2024 года.