Российский "фюрер" Владимир Путин издал указ, согласно которому "незаконно находящиеся в России граждане Украины обязаны уехать до 10 сентября или легализоваться".

Об этом сообщило Минобороны Великобритании в Сети X.

Отмечается, что 20 марта 2025 года Путин подписал указ, обязывающий граждан Украины, проживающих в России или на оккупированной украинской территории, "урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года или покинуть эту территорию".

Указ "фюрера", отмечает британская разведка, "почти наверняка преследует принудительный выезд с оккупированной Россией территории Украины граждан Украины, которые отказываются принимать российские паспорта и гражданство".

"Путин и российское высшее руководство продолжают преследовать политику русификации на незаконно оккупированной украинской территории, являющейся частью долговременных усилий, направленных на уничтожение украинской культуры, идентичности и государственности", — говорится в анализе.

В этом контексте следует обратить внимание на то, что спецпосланник президента США Стивен Виткофф в недавнем интервью фактически признал "референдумы", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.

Как сообщалось, своим указом Владимир Путин отдал приказ украинцам покинуть Россию. Так украинцы должны "урегулировать свой статус" до 10 сентября 2025 или покинуть страны.

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