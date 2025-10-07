Уровень доверия к БЭБ составляет всего 5%: украинцы ждут действий от нового руководителя

Реклама

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией Active Group в сентябре 2025 года, сообщает «Деловая столица».

Больше всего украинцы доверяют ВСУ, СБУ и ГУР

Согласно исследованию, наивысшим уровнем доверия среди государственных органов обладают Вооруженные силы Украины — 52,3% опрошенных. Далее следуют Служба безопасности Украины (36,5%) и Главное управление разведки Минобороны (34,2%) .

В то же время, экономические и антикоррупционные органы демонстрируют более низкие показатели доверия. Только 20,4% граждан доверяют НАБУ , 13% — Специализированной антикоррупционной прокуратуре , 12,1% — Государственному бюро расследований, а 9,3% — НАПК.

У БЭБ один из самых низких уровней доверия

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) в настоящее время входит в группу государственных структур с самым низким уровнем доверия — около 5%.

Социологи объясняют это тем, что БЭБ — сравнительно молодой институт, созданный в 2021 году, поэтому общественное доверие к нему еще формируется. Эксперты отмечают: повысить уровень доверия можно благодаря большей публичности, цифровизации, прозрачным расследованиям и реальному возвращению средств в бюджет.

Новый руководитель БЭБ анонсировал реформы

Бюро экономической безопасности создано в 2021 году на базе ликвидированных налоговой милиции и части экономических подразделений других правоохранительных органов. Основная задача БЭБ — противодействие экономическим преступлениям, защита государственных финансов и уменьшение давления на бизнес .

Первым директором БЭБ стал Вадим Мельник, возглавлявший структуру с 2021 по 2023 год. В 2023-2024 годах обязанности руководителя временно выполняли несколько должностных лиц, пока длилась процедура отбора нового руководителя.

В августе 2025 года Кабинет Министров назначил Александра Цивинского новым директором БЭБ. Ранее он работал в сфере аналитики и государственного управления и уже анонсировал коренные изменения в работе Бюро.

«Цель БЭБ — получить доверие людей через конкретные результаты. Мы будем работать не по количеству дел или отчетных показателей, а по качеству решений и реальному пополнению государственного бюджета воюющей страны», — отметил Цивинский после своего назначения.

Украинцы хотят координации между государственными структурами, а не конкуренции

По данным опроса, только 18,7% респондентов оценивают конкуренцию между государственными органами положительно, в то время как более 70% считают ее вредной для развития страны.

Это свидетельствует об общественном запросе на сотрудничество и координацию между силовыми структурами, а не на соперничество — именно это сейчас декларирует новая команда БЭБ.

Справка

Исследование проведено компанией Active Group методом онлайн-анкетирования среди 800 граждан Украины в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность — не более 3,5% при доверительной вероятности 95%.