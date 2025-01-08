Уровень доверия к действующему президенту составляет 52% — КМИС

Уровень доверия к действующему президенту Владимиру Зеленскому составляет 52%. Еще 9% респондентов ответили, что не могут определиться.

Такие данные опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС) по результатам опроса, проведенного среди населения.

К началу полномасштабного вторжения, по данным КМИС, уровень доверия составил 37%. С этого времени этот показатель вырос почти вдвое.

Согласно данным опроса КМИС, действующий президент, скорее всего, победит на следующих президентских выборах, если примет решение принимать в них участие.

Опрос проводился со 2 по 17 декабря 2024 года, было опрошено 2000 респондентов. В исследовании принимали участие взрослые (возраст от 18 лет и старше) граждане Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой Правительством Украины.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины. В то же время опросили временно переселенных лиц. Опрос также не охватывал граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.