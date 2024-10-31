Уровень доверия к СБУ рекордно вырос – это последствия спецопераций команды Малюка, — эксперт

В СБУ Малюка рейтинг доверия ежегодно рос и сейчас на уровне рекордных 73%.

Последний опрос показал, что уровень доверия украинцев к Службе Безопасности вырос до рекордных показателей – 73%, и это самый большой результат за период Независимости.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, комментируя опрос группы "Рейтинг" по заказу Евросоюза.

Эксперт подчеркивает, что люди доверяют структурам, чьи работники ежедневно рискуют жизнью на фронте. "В лидерах доверия среди правоохранительных органов — Национальная Гвардия и СБУ, часть сил которых напрямую воюют на самых горячих направлениях. Особенно интересны цифры по СБУ. Уровень доверия здесь рекордно вырос", — акцентирует Голобуцкий.

"Давайте сравним цифры с ранее бывшими. До того, как Малюк возглавил СБУ, "Рейтинг" оценивал уровень доверия к Службе на уровне 23%. В СБУ Малюка рейтинг доверия ежегодно рос и сейчас на уровне рекордных 73%. Никакая другая структура В государстве не продемонстрировала рост доверия в более чем три раза. старшее поколение", — пишет политолог.

Эксперт считает, что такой рост – последствия результативных спецопераций команды Малюк. "Постоянный "хлопок" для оккупантов, подрывы НПЗ и складов на россии, эффективная работа морских дронов СБУ, боевая работа в самых горячих точках войны, зачистка государства от предателей, "агентов влияния" россии и "агентов в рясах" — это ключевые факторы, которые влияют на рекордные показатели доверия", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним ранее стало известно, что группа "Рейтинг" провела опрос общественного мнения по заказу Евросоюза. Уровень доверия к СБУ в этом опросе достиг отметки 73% и стал самым большим за весь период Независимости.