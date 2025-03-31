Уровень доверия к ТЦК в Украине на минимуме - депутат рассказала о причинах

ТЦК / © ТСН

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Влияние российского ИПСО и пропаганды привело к резкому снижению доверия к ТЦК.

Об этом рассказала депутат Ирина Никорак в эфире Новости.LIVE.

«Вы помните этот ребрендинг, который состоялся между военкоматом к ТЦК. Сейчас уровень доверия к ТЦК крайне низкий Вот он критически низкий, хотя уровень доверия к Вооруженным силам находится на самом высоком уровне за всю историю Украины. И я искренне верю в то, что этот уровень и будет сохраняться на очень высокой ступени Но люди не дают себе отчет в том, что ТЦК это неотъемлемая составляющая Вооруженных сил Украины», — рассказала она.

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По ее совам, растет популярность рекрутинговых центров, и, вероятно, ТЦК нуждается в реформировании или ребрендинге.

«И мне кажется, что после очень большого количества событий негативного характера, скандалов, которые подхватывали российские ИПСО и пропаганда это все разгонялось в тик токе у людей нет сейчас доверия к ТЦК И, наверное, нам придется делать очередной ребрендинг этой структуры возможно ее реформирование. Сейчас достаточно активные обороты набирают открывающиеся по стране рекрутинговые центры и действительно туда приходит большое количество людей», — сказала она.

По ее словам, люди получают информацию о возможных боевых или не боевых должностях в Силах обороны. Если они не готовы, их никто не принуждает, что обеспечивает добровольность и доверие к процессу.

«Но рекрутинговые центры открывают отдельные либо советы войск, либо достаточно популярные бригады, там АЗОВ, Третья штурмовая и многие другие бригады, всем нам известными. Поэтому будем смотреть, но мне кажется, что здесь нужны какие-то глобальные изменения. Подписывайся, ставь лайк и вноси свой вклад в развитие независимой журналистики», — добавила народная избранница.

Напомним, ранее мы писали о том, как мобилизуют мужчин в возрасте 50-60 лет и куда отправляют служить.