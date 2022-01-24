"Уровень взаимодействия остается неизменным": у Зеленского не видят "тревожных сигналов" в эвакуации семей дипломатов США

"Уровень взаимодействия остается неизменным": у Зеленского не видят "тревожных сигналов" в эвакуации семей дипломатов США

В ОП говорят, что если бы Госдепартамент США не решил эвакуировать семьи своих дипломатов, столкнулся бы с критикой внутри страны.

В Офисе президента Украины предполагают, что эвакуация членов семей и части сотрудников посольства США в Киеве вызвана не столько ростом угрозы вторжения России, сколько внутриполитической ситуацией в США.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк сказал в комментарии LIGA.net.

Подоляк подчеркивает, что если США постоянно говорят о рисках ухудшения ситуации в Украине, было бы странно не заботиться о семьях служащих посольства. Советник главы ОП убежден — если бы Госдепартамент США не решил эвакуировать семьи своих дипломатов, то столкнулся бы с критикой внутри страны.

"Не нужно те или иные внутренние управленческие решения правительств стран-партнеров превращать в какие-либо "тревожные сигналы". Решение США не вносит серьезных изменений в работу американских диппредставительств, уровень взаимодействия и эффективности останется неизменным", — подчеркнул Подоляк.

Подоляк также отметил, что решение об эвакуации может быть пересмотрено уже в феврале.

Напомним, 23 января 2022 года Государственный департамент США принял решение о добровольном отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал им выехать из-за угрозы российских военных действий.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что "решение о санкционированном/обязательном отъезде никоим образом не повлияет на их приверженность поиску дипломатического решения относительно глубоко тревожного наращивания сил России в Украине и вокруг нее".

В свою очередь, в украинском МИД назвали такое решение американской стороны "преждевременным" и считают его "проявлением чрезмерной предосторожности".

Соединенные Штаты эвакуируют семьи сотрудников из своего посольства в Киеве

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