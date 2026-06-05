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Уроженец Украины стал премьером Румынии: подробности
Новоназначенный премьер имеет десять дней на формирование кабинета и получение вотума доверия в парламенте.
В Румынии был назначен новый премьер-министр. Правительство возглавил бывший советник президента Эуджен Томак, являющийся уроженцем Одесской области.
Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает Digi24 .
Кандидатура была выдвинута почти через месяц после отставки предыдущего кабинета министров под руководством Илие Болояна из-за напряженности внутри руководящей коалиции. По словам главы государства, новый премьер сформирует технократический кабинет министров для преодоления политического кризиса и сохранения финансовой устойчивости страны.
Никушор Дан подчеркнул, что главными задачами правительства во главе с Томаком станут сохранение прозападного курса Румынии, борьба с коррупцией и цифровизация, обеспечение финансовой стабильности, завершение программ финансирования PNRR до конца августа.
У Томака есть 10 дней, чтобы сформировать правительство и получить вотум доверия в парламенте.
«Мы будем придерживаться обозначенного направления принадлежности к европейской семье, укрепления Стратегического партнерства с США, наших трансатлантических отношений в целом, причем наша роль в НАТО является приоритетом», — подчеркнул премьер-министр.
Он также добавил, что безопасность страны остается фундаментальной обязанностью, особенно в условиях, когда "на границе война, и мы видим ее последствия".
Заметим, у Эуджена Томака более 20 лет политического опыта. Он родился 28 июня 1981 года в селе Бабеле Измаильского района в семье бессарабских румын. В Румынию переехал в начале 2000-х годов.
Напомним, Глава молдавского МИД Михай Попшой заявил, что Молдова и Румыния могут объединиться . По его словам, этот вопрос регулярно поднимается во время встреч с гражданами, поэтому он нуждается в открытом общественном обсуждении.
Заметим, что летом прошлого года президент Румынии Никушор Дан высказался за объединение с Молдовой, отметив, что это возможно только при наличии взаимной политической воли и успешного пути соседней страны в ЕС, который он прогнозирует на ближайшие 3-4 года.