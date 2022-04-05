Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель уже на этой неделе приедут в Киев

Представители ЕС встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель уже на этой неделе посетят Киев.
Об этом в Твиттере сообщил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.
По его словам, визит состоится накануне благотворительной акции, которая состоится 9 апреля в Варшаве.
"Президент Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на этой неделе совершат поездку в Киев, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским перед благотворительным событием #StandUpForUkraine, которое состоится в субботу в Варшаве", – написал Мамер.
Напомним, 3 апреля глава МИД Греции Никос Дендиас прибыл в Одессу, где встретился с мэром Геннадием Трухановым.
Кроме того, Папа Римский Франциск заявил, что обдумывает предложение посетить Украину. В то же время Франциск признался, что сейчас идет работа над организацией его встречи с главой РПЦ патриархом Кириллом.
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