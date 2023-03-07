Урсула фон дер Ляен может претендовать на пост генсека НАТО – La Repubblica

Медиа пишет, что это произойдет при условии, если ее не переизберут в Еврокомиссию.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен может претендовать на пост генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на собственные источники.

В материале говорится, что фон дер Ляен уже начала подготовку к такому шагу несколько недель назад. Отмечается, что 7 марта она отправится в Канаду и США. Поездку следует "рассматривать в другом свете" – с возможным выдвижением в качестве кандидата на роль генсека НАТО.

Издание пишет, что назначение генсеком Альянса произойдет при условии, если его не переизберут в Еврокомиссию.

В то же время, на пути к кандидатству на пост генсека НАТО фон дер Ляен сталкивается с препятствиями, пишет La Repubblica. В частности, речь идет о том, что ее нынешний срок полномочий в ЕС истекает в 2024 году. Впрочем, Белый дом "интенсивно настаивает на продлении срока полномочий Йенса Столтенберга", находившемся на этом посту почти девять лет.

Le Repubblica пишет, что Европейская народная партия выступает против переизбрания фон дер Ляен на второй срок главы Европейской комиссии. В то же время члены партии пытаются выдвинуть на этот пост нынешнюю президентку Европарламента Роберту Метсолу.

Напомним, в Европейском парламенте надеются, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз начнутся в этом году. Президент Европарламента Роберта Мецола говорит, что она поражена "прогрессом, которого достигла Украина относительно рекомендаций Еврокомиссии". По ее убеждению, ЕС также должен соответствовать скорости этого развития.

К слову, президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

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