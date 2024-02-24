Урсула фон дер Ляен пообещала поддерживать Украину столько – сколько потребуется

В частности, политика не обещает и помощь с боеприпасами.

Европа будет помогать Украине столько – сколько это будет нужно. В частности, речь идет и о финансовой поддержке.

Об этом во время пресс-конференции в Гостомеле заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Сегодня мы здесь, чтобы сказать, что Европа будет помогать вам столько — сколько потребуется. Будет финансовая поддержка, больше боеприпасов, больше тренировок для ваших войск, больше средств ПВО и больше инвестиций в оборонную промышленность Европы и Украины", — подчеркнула фон дер. Ляен.

Президент Еврокомиссии отметила, что сейчас вся Европа чтит мужество украинцев, которые "встали на пути Путина". Она также обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и добавила, что, в частности, он "дал шанс украинскому сопротивлению".

"Посмотрите на все, что достигла Украина с того времени. На суше вы выгнали Россию с половины территорий, которые она захватила. Вы вытеснили российский флот на море и восстановили морской коридор по всему миру. Ваша оборона стала невероятно эффективной в воздухе. Вы защищаете своих людей от российских ракет и дронов", — заявили Урсула фон дер Ляен.

Как сообщалось, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев 24 февраля — во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Британский политик опубликовал фото с президентом Владимиром Зеленским

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