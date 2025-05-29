Урсула фон дер Ляйен. / © Associated Press

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Президент-диктатор Российской Федерации Владимир Путин боится великой Европы, а также силы свободы и привлекательности демократии.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает итальянская газета La Repubblica .

Политик во время мероприятий в Рейнско-Вестфальском техническом университете Аахена (Германия) заявила, что ЕС - это не только мирный Союз, но и добровольный.

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"Никакую страну никогда не принуждали вступать в ЕС. Все стремились быть частью этой группы. И именно поэтому Владимир Путин начал свою войну против Украины. Украина просто хотела вступить в ЕС. Путин, наконец, слишком боится большой Европы", - подчеркнула Урсула фон дер Ляейн.

Как сообщалось, спикер российского диктатора Дмитрий Песков называет страны Европы "противниками мира в Украине". Якобы их поведение "не способствует урегулированию". Так, возмущение Москвы вызывают дискуссии по отправке военных в Украину.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал первопричину войны РФ против Украины. По его словам, это совершенно преступное "желание убивать людей и разрушать жизнь". На Москву нужно давить, чтобы это желание у них исчезло.

Дата публикации 12:11, 28.05.25 Количество просмотров 21 Зеленский в Берлине по усиленной безопасности! Вернется ли с TAURUS?