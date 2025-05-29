- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1134
- Время на прочтение
- 1 мин
Урсула фон дер Ляйен назвала страх Путина, из-за которого он начал войну
Путин боится привлекательности демократии, отмечает дипломат.
Президент-диктатор Российской Федерации Владимир Путин боится великой Европы, а также силы свободы и привлекательности демократии.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает итальянская газета La Repubblica .
Политик во время мероприятий в Рейнско-Вестфальском техническом университете Аахена (Германия) заявила, что ЕС - это не только мирный Союз, но и добровольный.
"Никакую страну никогда не принуждали вступать в ЕС. Все стремились быть частью этой группы. И именно поэтому Владимир Путин начал свою войну против Украины. Украина просто хотела вступить в ЕС. Путин, наконец, слишком боится большой Европы", - подчеркнула Урсула фон дер Ляейн.
Как сообщалось, спикер российского диктатора Дмитрий Песков называет страны Европы "противниками мира в Украине". Якобы их поведение "не способствует урегулированию". Так, возмущение Москвы вызывают дискуссии по отправке военных в Украину.
Напомним, президент Владимир Зеленский назвал первопричину войны РФ против Украины. По его словам, это совершенно преступное "желание убивать людей и разрушать жизнь". На Москву нужно давить, чтобы это желание у них исчезло.