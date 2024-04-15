Урсула фон дер Ляйен не имеет шансов на еще один срок на посту главы ЕК после выборов в Европарламент – Politico

За два месяца до июньских общеевропейских выборов Брюссель переполнен европейскими дипломатами и официальными лицами, предупреждающими, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не имеет шансов на еще один пятилетний срок.

Об этом пишет Politico.

"Она ошибочно считала, что ей все сойдет с рук. Поэтому некоторые мелкие ошибки теперь используются против нее", – сказал один из представителей ЕС.

Франция, чьи отношения с Германией нестабильны, до сих пор неоднозначно высказывается в поддержку Урсулы фон дер Ляйен, вероятно, чтобы добиться уступок, хотя она может уловить позднюю возможность изменить свой рейтинг, пишет издание.

"Даже поддержка со стороны ее правоцентристской Европейской народной партии выглядит слабенькой", — говорится в статье.

Если Урсула фон дер Ляйен справится с этим потенциальным препятствием в виде несогласия Парижа, ей также придется беспокоиться о том, сможет ли она заручиться поддержкой нового состава Европарламента, в котором ультраправые, скорее всего, будут более весомым игроком, чем сегодня.

"Французы не хотят, чтобы Урсула шла по красной дорожке с цветами на Европейском совете в июне", — сказал дипломат ЕС.

Главный представитель кампании Урсули фон дер Ляйен Александр Винтерштейн подчеркнул, что она имеет двойную нагрузку как президент и как кандидат на выборах в ЕС.

"Урсула фон дер Ляйен уже посетила Грецию, Германию и Латвию во время своей кампании, и впереди еще многое. Она будет проводить упорную кампанию по трем очень волнующим ее вопросам: демократия, процветание и безопасность. В частности, она продолжит противостоять тем, кто хочет взорвать европейскую демократию, как снаружи, так и внутри Европы. На кону этих выборов многое", - сказал он.

Чтобы получить второй срок, Урсуле фон дер Ляйен необходимо убедить квалифицированное большинство лидеров Евросоюза за столом Европейского совета поддержать ее. Хотя она, скорее всего, получит одобрение от 12 консервативных лидеров Европы, еще предстоит выяснить, сколько поддержки она сможет получить кроме своей партии.

"Она станет объектом огромного давления со стороны законодателей, чтобы получить их поддержку", – сказал другой чиновник ЕС.

С 6 по 9 июня 2024 года в ЕС состоятся выборы в Европейский парламент. Эти выборы станут десятыми по счету в истории ЕС. Первый состав Европарламента был избран в 1979 году.

Напомним, издание Politico писало, что после выборов в Европарламент следующий его состав может быть более "антиевропейским".

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