Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев в начале ноября: почему это важно

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может приехать в Киев накануне официального обнародования оценки ЕС по украинскому прогрессу.

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, вероятно, посетит Украину в начале ноября.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Президентка Еврокомиссии фон дер Ляйен, вероятно, посетит Украину в начале ноября", – написал он в своем Х (Twitter).

Журналист добавил, что фон дер Ляйен во время своей поездки может сообщить Украине о важных новостях в контексте евроинтеграции.

"Она не поехала бы туда накануне публикации отчетов о расширении Еврокомиссии (8 ноября), если бы не было хороших новостей", — предположил Йозвяк.

Вступление Украины в ЕС

Исполнительные власти Европейского Союза намерены представить 8 ноября оценку прогресса, которого достигла Украина в своей заявке на членство. Это будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.

Ранее глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Еврокомиссия даст положительное заключение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца текущего года. Он отметил, что Киев "сделал все", чтобы получить положительное заключение от Европейской комиссии.

Кроме того, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти поставили перед собой цель — быть готовыми к вступлению в Европейский Союз через два года после начала переговоров.

Читайте также: