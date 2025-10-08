Урсула фон дер Ляйен сделала важное заявление о вторжении российских дронов в ЕС

Урсула фон дер Ляен. / © Associated Press

Вторжение российских дронов в воздушное пространство стран Евросоюза – это "гибридная война". Не стоит ошибаться относительно якобы их случайного появления.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.

"Недавние вторжения в наше небо являются частью растущей тенденции угроз. Пора назвать это его именем. Это гибридная война", - написала она в своем сообщении в Сети Х.

По ее словам, следует позаботиться о защите неба над странами Европейского Союза. Ведь, отмечает фон дер Ляен, один инцидент мог быть ошибкой, два – стечением обстоятельств, "но три, пять, десять – это намеренная и целенаправленная кампания "серой зоны" против Европы".

Европейская чиновник убеждена, что Европа должна реагировать и расследовать каждый инцидент, не уклоняясь от определения ответственности.

Она подчеркнула, что Россия хочет посеять раскол, на который Европа должна ответить единством, защитив каждый квадратный сантиметр своей территории. По ее словам, страны ЕС должны серьезно отнестись к вторжению российских дронов и перестать сомневаться, что РФ действительно ведет "гибридную войну" против ЕС.

"Мы должны не только реагировать, мы должны сдерживать. Ведь если мы будем колебаться действовать, "серая зона" будет только расширяться", – резюмировала она.

Напомним, Fortune пишет о том, что в Европе обсуждают угрозу "гибридной войны" со стороны России. В частности, Дания, одна из основательниц Альянса, публично выразила тревогу и прямо указала на источник опасности.

Зато диктатор России Владимир Путин, отвечая на вопрос о дронах над Европой, лишь насмешливо пошутил: «Я остановлюсь, больше не буду посылать никаких дронов во Францию, Данию, Копенгаген. Где еще они летали?».