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Урсула фон дер Ляйен встретилась с Владимиром Зеленским в Киеве

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
310
Время на прочтение
1 мин
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Урсула фон дер Ляйен встретилась с Владимиром Зеленским в Киеве

Урсула фон дер Ляен встретилась с Владимиром Зеленским в Киеве. Фото: скриншот с видео

Урсула фон дер Ляйен утром 9 мая прибыла в столицу Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая прибыла в Киев, где уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О встрече сообщил президент Украины.

"Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особый день, потому что Киев – это идеальное место, чтобы праздновать День Европы. Каждый день храбрый народ Украины защищает именно те ценности, которые являются основой Европейского Союза", — прокомментировал он.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 9 мая, прибыла с визитом в Киев, чтобы вместе с украинцами отметить День Европы.

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Дата публикации
Просмотры
310
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