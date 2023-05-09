Урсула фон дер Ляйен встретилась с Владимиром Зеленским в Киеве

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая прибыла в Киев, где уже встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О встрече сообщил президент Украины.

"Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особый день, потому что Киев – это идеальное место, чтобы праздновать День Европы. Каждый день храбрый народ Украины защищает именно те ценности, которые являются основой Европейского Союза", — прокомментировал он.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 9 мая, прибыла с визитом в Киев, чтобы вместе с украинцами отметить День Европы.

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