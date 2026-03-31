Усердная отчетность: в МИД прокомментировали разговоры Сийярто с Лавровым

Глава МИД Андрей Сибига прокомментировал информацию, что его венгерский коллега и постоянный критик Украины Петер Сийярто регулярно передавал Кремлю стратегическую информацию о внутренних процессах ЕС.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции, передает журналист ТСН с места события.

«Прослушать эти разговоры, которые стали же публичными в медиапространстве, и для меня это не разговоры — это усердная отчетность перед российскими патронами. Отвратительно, это стыд и оно действительно должно быть предметом расследования. В целом, профессия дипломата заставляет быть осторожным в своих разговорах», — подчеркнул Сибига.

Он отметил, что Украина с венгерскими партнерами всегда была еще более дипломатичной, чем всегда, намекая, что в МИДе догадывались о том, что Будапешт «сливает» информацию Москве.

«Из того, что сейчас стало очевидным — оно представляет угрозу. Оно действительно представляет угрозу тем дискуссионным площадкам, которые имеют место в Европейском Союзе, в том числе закрытым. Украина часто приглашается и брифирует об объективной ситуации. Поэтому очень хочется, чтобы была надлежащая реакция на этот проект, а вообще исходим из того, что дискуссий в Европейском Союзе должны бояться в Москве, а не наоборот», — добавил Сибига.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в свою очередь добавила, что «все европейские министры должны работать на Европу, а не на Россию».

Ранее СМИ сообщили, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто регулярно передавал Кремлю стратегическую информацию о внутренних процессах ЕС и активно способствовал отмене санкций против российских олигархов.

Также The Washington Post сообщило, что Сийярто тайно звонил в Кремль прямо с заседаний ЕС. Он регулярно предоставлял Лаврову «живые отчеты о том, что обсуждалось».